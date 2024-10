Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà mite, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99% già dalle prime ore del giorno. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 17,7°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno tra i 16°C e i 18°C. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra i 6 km/h e i 8 km/h, con direzione prevalentemente orientale.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 12,8°C e un’umidità attorno all’81%. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 2%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 79%. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, e le temperature scenderanno lentamente fino a 15,8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per possibili variazioni. La settimana si prospetta quindi stabile, con un clima tipicamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 5 OSO max 6 Libeccio 81 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 4.3 SO max 4.4 Libeccio 83 % 1014 hPa 6 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 0.8 NO max 1.9 Maestrale 83 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 6.5 NE max 5.8 Grecale 73 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 4 % 7.3 ENE max 8.5 Grecale 69 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 9 % 6.9 ENE max 10.7 Grecale 75 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 13 % 7.2 ESE max 13.5 Scirocco 83 % 1016 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 16 % 6 ENE max 11.6 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.