Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a San Giovanni in Persiceto si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 19°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che toccheranno il 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6,5 km/h.

Durante la notte, San Giovanni in Persiceto presenterà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%. I venti si muoveranno da nord-nord est, con una velocità di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 98%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una velocità di circa 4 km/h. La situazione rimarrà stabile anche nelle ore successive, con temperature che si manterranno sui 19-20°C nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20°C. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si svolgerà senza eventi meteorologici avversi.

Concludendo, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino leggere oscillazioni termiche, ma senza particolari cambiamenti nel regime di nuvolosità. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana che si presenterà prevalentemente grigia, ma con temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4 NNE max 4.2 Grecale 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 3 NNE max 3.2 Grecale 89 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 3 ENE max 3.4 Grecale 88 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 3.6 ENE max 3.4 Grecale 80 % 1021 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.2 NE max 3.9 Grecale 72 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 6.3 E max 7.2 Levante 70 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.5 E max 5.2 Levante 81 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° Assenti 6.5 E max 7.1 Levante 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.