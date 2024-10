Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, San Giovanni la Punta si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e le temperature oscilleranno attorno ai 16,8°C. Con l’avanzare della mattina, il clima si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,4°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la notte di Domenica mostreranno un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 2%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si presenterà sereno e le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 16°C e 16,6°C.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 21,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%, garantendo una giornata soleggiata. La brezza leggera proveniente da Sud Est accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,4°C alle 12:00, mantenendosi sopra i 21°C fino alle 15:00. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con poche nuvole e un’umidità che si attesterà attorno al 44%. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 13,4 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17,5°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima e una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° prob. 4 % 5.6 O max 8.1 Ponente 61 % 1013 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° prob. 6 % 6.2 ONO max 8.1 Maestrale 64 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° prob. 3 % 2.5 ONO max 6.7 Maestrale 57 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° prob. 4 % 5.7 SE max 8.7 Scirocco 49 % 1015 hPa 13 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° Assenti 13.4 ESE max 14.1 Scirocco 44 % 1013 hPa 16 poche nuvole +20.3° perc. +19.7° Assenti 9.5 ESE max 11.6 Scirocco 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 3.4 ESE max 8.6 Scirocco 61 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 3 ONO max 4.7 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:31

