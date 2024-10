Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni la Punta di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno cieli coperti con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,7°C e +19,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che supereranno il 50%.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire con piogge moderate che interesseranno l’intera area. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C e +20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 3,12 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento, proveniente principalmente da Sud-Sud Est, si manterrà su valori di 18-21 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +20°C, con una leggera diminuzione verso il tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà al 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile, accumulando ulteriori 2-3 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e il vento si presenterà con intensità di 16-19 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge che diventeranno forti, specialmente nelle ore notturne. Le temperature scenderanno fino a +15,7°C, e la probabilità di precipitazioni sarà prossima al 100%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 23 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più fresca e umida. Gli accumuli di pioggia nella giornata potrebbero superare i 10 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domenica si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche. Lunedì e martedì potrebbero portare un ritorno a condizioni più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 40 % 9.3 S max 17.6 Ostro 84 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.14 mm 12.6 S max 22.2 Ostro 87 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.14 mm 18.7 SSE max 32 Scirocco 85 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 2.29 mm 19.6 SSE max 30.5 Scirocco 83 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 2.86 mm 19.1 SSE max 27.2 Scirocco 80 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 2.01 mm 16.7 SE max 23.1 Scirocco 84 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 1.79 mm 14.2 ESE max 20.4 Scirocco 86 % 1012 hPa 22 forte pioggia +16° perc. +16° 7.53 mm 18.1 N max 23 Tramontana 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:13

