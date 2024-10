Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, San Giovanni Rotondo si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,5°C e i 23,8°C durante il giorno. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 29,5 km/h, con direzione prevalentemente da Sud e Sud Est. L’umidità si attesterà su livelli moderati, con picchi fino all’83% durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C alle 07:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 15 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,8°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 29,5 km/h, e l’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 43%. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica inizierà a calare leggermente.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 59 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi fino al 76%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un trend di variabilità, con un alternarsi di momenti di sole e nuvole. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe tornare un clima più instabile, con possibilità di piogge. Gli amanti del clima temperato potranno approfittare di questa giornata, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 12.5 SE max 19.4 Scirocco 80 % 1017 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 12.3 SE max 17 Scirocco 71 % 1016 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.3° Assenti 15.1 SE max 20.4 Scirocco 60 % 1016 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 14.6 SSE max 21.2 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° Assenti 16.1 SSE max 29.5 Scirocco 43 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 10.2 SSE max 18.6 Scirocco 54 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 14.7 SE max 24.7 Scirocco 70 % 1010 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° prob. 14 % 33.3 SO max 59.1 Libeccio 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

