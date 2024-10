Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvole e piogge leggere. I dati raccolti mostrano che la temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto per l’intera giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità elevata che sfiorerà il 91%. La mattina inizierà con piogge leggere che continueranno a cadere fino a metà giornata. La temperatura rimarrà stabile, oscillando tra i 15,7°C e i 16,3°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà significative variazioni. Le piogge leggere continueranno a cadere, e le temperature si attesteranno attorno ai 15,6°C. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le probabilità di pioggia si manterranno intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Milanese non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge leggere sembrano essere i protagonisti delle prossime giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +16.1° Assenti 6.7 ENE max 9.3 Grecale 91 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 13 % 4 E max 4.4 Levante 90 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.19 mm 3.1 ESE max 3.6 Scirocco 91 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.35 mm 5.8 ENE max 9.2 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.5 mm 6 NE max 11.1 Grecale 95 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.15 mm 4.1 ENE max 7.3 Grecale 92 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 65 % 5.8 NE max 9.5 Grecale 94 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.17 mm 5.4 NNE max 10.2 Grecale 94 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

