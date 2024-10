Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 5%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 6 e i 18 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 21,9°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che si attesterà tra i 12 e i 18 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente, con valori inferiori al 4%. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non influenzerà negativamente il benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità che varieranno tra i 5 e i 8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. L’inizio della settimana porterà condizioni simili, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 16 % 4.3 NNE max 4.8 Grecale 88 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 16 % 5 NE max 5.2 Grecale 88 % 1018 hPa 7 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 12 % 7 NNE max 12.9 Grecale 87 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 12 % 15.6 NE max 33.7 Grecale 74 % 1021 hPa 13 poche nuvole +21.9° perc. +21.9° prob. 1 % 17.9 ENE max 34.2 Grecale 70 % 1021 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +18.8° prob. 4 % 9 NE max 11.4 Grecale 82 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 8.1 NE max 8.6 Grecale 81 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 6 NE max 6.1 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.