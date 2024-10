Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,9°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a cieli sereni, per poi tornare a un cielo più coperto in serata. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 26,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’79%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con pioggia leggera prevista tra le 08:00 e le 12:00. Le temperature si muoveranno tra i 17,7°C e i 19,7°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 4,5 km/h e i 13,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81% nel tardo mattino.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cieli sereni e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il massimo di 19,9°C alle 13:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 10%. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori attorno ai 15,5 km/h.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, con venti provenienti principalmente da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme indicano un Venerdì 11 Ottobre variabile, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +16.9° prob. 3 % 10.5 SO max 15.9 Libeccio 83 % 1007 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 7 % 3.1 SE max 5.1 Scirocco 86 % 1008 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° prob. 5 % 8.2 ENE max 11.2 Grecale 86 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.33 mm 7.5 SO max 12.6 Libeccio 81 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° prob. 43 % 15.5 OSO max 21.5 Libeccio 63 % 1013 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.8° prob. 39 % 5.2 S max 6.9 Ostro 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 4.1 E max 5.4 Levante 77 % 1015 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 4.8 E max 5.7 Levante 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:36

