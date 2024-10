Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C nella notte e saliranno a 21,1°C entro le 11:00. L’umidità sarà alta, pari all’84%, e non si prevedono precipitazioni. Martedì 15 Ottobre, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 22,5°C. Anche in questo giorno non si registreranno piogge. Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà nuovamente coperto con pioggia leggera prevista e accumuli fino a 1,91 mm. Giovedì 17 Ottobre, si attenderanno precipitazioni leggere con accumuli fino a 1,58 mm. Le temperature varieranno tra 16°C e 23°C.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. L’umidità sarà alta, pari all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,9°C alle 08:00 e i 21,1°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 1,3 km/h e 6,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 66% e il 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C alle 13:00 e scenderanno a 19,4°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,6 km/h e 6,1 km/h, con direzione prevalentemente Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83% alle 16:00. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto fino alle 21:00, quando si registrerà una temperatura di 16,8°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 1,8 km/h e 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’81%. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità sarà alta, pari all’89%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà a cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature saliranno fino a 22,5°C alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 60% e il 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,4°C alle 13:00 e scenderanno a 21,2°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,2 km/h e 4,9 km/h, con direzione prevalentemente Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71% alle 16:00. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse fino alle 21:00, quando si registrerà una temperatura di 17,2°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 6,3 km/h e 7,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’80%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,4 km/h. L’umidità sarà alta, pari all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà a pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 16,1°C alle 10:00 e si manterranno stabili fino alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 9,6 km/h e 15,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 94% e il 96%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa. Si prevedono precipitazioni moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,91 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con pioggia moderata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,9°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra 7,4 km/h e 8,3 km/h, con direzione prevalentemente Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 97% alle 14:00. Si prevedono ulteriori precipitazioni, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,41 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto fino alle 21:00, quando si registrerà una temperatura di 17,4°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 7 km/h e 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,7 km/h. L’umidità sarà alta, pari al 92%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 10,5 km/h e 12,4 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà tra il 78% e il 85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018 hPa. Si prevedono precipitazioni leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,15 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà tra 3,7 km/h e 7,5 km/h, con direzione prevalentemente Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91% alle 13:00. Si prevedono ulteriori precipitazioni, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,58 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto fino alle 21:00, quando si registrerà una temperatura di 17,4°C. La velocità del vento sarà ridotta, oscillando tra 7 km/h e 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a San Giuliano Terme si presenteranno con un clima prevalentemente coperto e umido, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 23°C. Si prevedono piogge moderate per Mercoledì e Giovedì, mentre Lunedì e Martedì si manterranno asciutti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi domineranno il cielo per gran parte della settimana.

