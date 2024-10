Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più tranquillo. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +17°C e +18°C, con cielo sereno e una leggera brezza. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 59%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 12 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà, passando a nubi sparse. La probabilità di pioggia scenderà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno al 45%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che scenderanno fino a +17°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 40-50%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 20%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza significative possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano suggeriscono una giornata inizialmente piovosa, seguita da un pomeriggio e una sera più tranquilli. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un po’ di luce dopo una giornata di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18° perc. +17.4° prob. 12 % 6.3 SE max 8.2 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° prob. 68 % 7 SE max 9.5 Scirocco 70 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.1 mm 7.8 ESE max 11 Scirocco 73 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +19.8° 0.29 mm 6.2 SSE max 8.9 Scirocco 58 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20° 0.44 mm 12.1 OSO max 13.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19.7° perc. +19.2° 0.1 mm 9.6 OSO max 9.7 Libeccio 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 51 % 3.7 SSO max 5.7 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 20 % 3.7 SE max 5.1 Scirocco 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

