Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

Venerdì 4 Ottobre inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 19,3°C. Nel corso della mattina, si passerà a nubi sparse e la temperatura salirà a 20,4°C. Il pomeriggio sarà prevalentemente sereno, con una massima di 21,2°C e una bassa probabilità di precipitazioni. Sabato 5 Ottobre, la notte porterà ancora pioggia leggera, ma il giorno si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno 20,9°C. Domenica 6 Ottobre continuerà con cieli sereni e temperature fino a 21,3°C, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento sarà di 13,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,4 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’85%, e si registreranno 0,21 mm di pioggia.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20,4°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 67%. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i 21,2°C alle 12:00, mentre la velocità del vento si ridurrà a 12,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che scenderanno fino al 3%. L’umidità si manterrà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà a 18,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 59%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre inizierà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h proveniente da Sud, e si registreranno 0,1 mm di pioggia. L’umidità sarà al 65%.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con pioggia leggera fino alle 08:00. La temperatura salirà fino a 20,4°C alle 10:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che si attesteranno attorno al 4%. L’umidità scenderà al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i 20,9°C alle 12:00. La velocità del vento sarà di 11,6 km/h e la probabilità di precipitazioni sarà assente. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo il pomeriggio piacevole e soleggiato.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che scenderanno a 18,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,3 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 55%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per eventi all’aperto.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Est, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità sarà al 59%, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 20,1°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 50%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a rimanere sereno con temperature che raggiungeranno i 21,3°C alle 12:00. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 48%, rendendo il pomeriggio molto gradevole.

Infine, la sera di Domenica si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 18,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 62%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per una passeggiata o un incontro con amici.

In conclusione, il fine settimana a San Giuseppe Vesuviano si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente piovoso che lascerà spazio a un Sabato e una Domenica caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli in compagnia.

