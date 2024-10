Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,1°C e i 19,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 6 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 19°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 69%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione nord-nord-ovest e velocità di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,6°C alle 12:00, per poi scendere a 16,0°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% alle 14:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,4°C alle 21:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e l’umidità si manterrà attorno all’87%. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-ovest, con velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.4 OSO max 5.5 Libeccio 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +13.1° Assenti 6.2 SO max 6.2 Libeccio 87 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 5.3 OSO max 5.7 Libeccio 85 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 3.8 NNO max 3.8 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.6 NNE max 3.6 Grecale 67 % 1024 hPa 16 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 80 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 6 SSO max 5.6 Libeccio 85 % 1025 hPa 22 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° Assenti 4.9 SO max 4.7 Libeccio 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:01

