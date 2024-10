Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a San Lazzaro di Savena si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C della notte e i 20,6°C durante la mattina. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 37,6 km/h nel pomeriggio, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,4°C e una copertura nuvolosa del 97%. La mattina si presenterà con cielo nuvoloso e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,6°C entro le 11:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’86%, e il vento soffierà da est-sud-est con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi intorno alle 11:00 e proseguiranno fino a sera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18°C. La pioggia sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 37,6 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto e le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con una possibile intensificazione delle precipitazioni. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1005 hPa, contribuendo a un clima piuttosto instabile.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° Assenti 2.6 N max 4.5 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.5 ESE max 3.7 Scirocco 91 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 2 % 8.9 ESE max 16.9 Scirocco 91 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 18 % 13.6 ESE max 27.2 Scirocco 77 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.2 mm 11.3 SE max 35 Scirocco 79 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.46 mm 12.3 SSE max 31.1 Scirocco 89 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +17.7° perc. +18° 1.15 mm 7 O max 14.5 Ponente 94 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 65 % 8.9 SSO max 13.3 Libeccio 87 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:37

