Meteo San Miniato, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 21,3°C durante la mattina. La presenza di venti sostenuti, che potranno raggiungere velocità fino a 28,8 km/h, influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più fresca.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 49%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 18%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con pioggia leggera prevista dalle 07:00 fino alle 12:00. Le temperature saliranno fino a 21,3°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 87%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,33 mm. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 33 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno e il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 3%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 28,9 km/h.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, mentre la probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente. I venti, sempre da ovest, continueranno a soffiare con una certa forza, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, specialmente nel corso della mattinata di Giovedì, quando le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.5° prob. 11 % 4.1 SE max 13.6 Scirocco 92 % 1005 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +16.1° prob. 23 % 4.5 SE max 15.2 Scirocco 90 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.15 mm 8.4 SSO max 24.2 Libeccio 87 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.18 mm 14.7 SSO max 29.2 Libeccio 85 % 1002 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.82 mm 28.8 O max 45.4 Ponente 72 % 1002 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° prob. 59 % 22.6 O max 48.2 Ponente 73 % 1003 hPa 19 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° prob. 9 % 22.2 OSO max 46.8 Libeccio 75 % 1005 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° prob. 16 % 21.5 OSO max 44.9 Libeccio 77 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:36

