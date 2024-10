Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, che si schiarirà nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 9,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-70%, creando una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con una temperatura che varierà tra i 18,5°C e i 23,7°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’80%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,9°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 19,9°C alle 18:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 50%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. Il vento rimarrà debole, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. Le condizioni di bel tempo favoriranno una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano una giornata di Domenica con un inizio nuvoloso, ma con un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero presentare un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1.8 N max 2.4 Tramontana 80 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 1.7 NO max 2.9 Maestrale 81 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 2.2 N max 2.3 Tramontana 81 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 4.4 OSO max 6.1 Libeccio 62 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 6.4 OSO max 6 Libeccio 51 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 9 OSO max 7.6 Libeccio 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 4 NO max 5 Maestrale 66 % 1024 hPa 21 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.8 N max 4.5 Tramontana 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

