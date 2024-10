Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +22,1°C e un’umidità del 53%. Si prevedono piogge leggere a partire dalle 04:00, con accumuli che raggiungeranno 1,34 mm. Il pomeriggio porterà pioggia moderata e temperature attorno ai 20°C. Sabato, la notte sarà caratterizzata da pioggia moderata e temperature in calo fino a +19,1°C. Le precipitazioni raggiungeranno 7,64 mm. Domenica, si prevede un miglioramento con temperature fino a +23,4°C nel pomeriggio e assenza di pioggia, favorendo attività all’aperto.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +22,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%. La velocità del vento sarà leggera, attorno a 1 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 2,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53% e non si prevederanno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera che inizierà a manifestarsi a partire dalle 04:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con picchi di +20,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 1,34 mm alle 08:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 77%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con pioggia moderata prevista fino alle 15:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione a 20,5°C alle 17:00. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,26 mm alle 13:00.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà nuovamente con pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 19,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,82 mm.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si preannuncia caratterizzata da pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a +19,1°C a mezzanotte, con una copertura nuvolosa totale al 100%. La velocità del vento sarà più sostenuta, raggiungendo i 7,4 km/h da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 12,7 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 89%, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,44 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con forte pioggia prevista alle 02:00, con accumuli che raggiungeranno i 7,64 mm. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra +17,9°C e +19,6°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, con umidità che si attesterà attorno al 93%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà leggermente, ma le piogge leggere continueranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno attorno ai 19,8°C e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 3 e 6 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C alle 23:00. Le condizioni di pioggia continueranno, con accumuli che si attesteranno attorno ai 1,64 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 91%, e la copertura nuvolosa sarà totale.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a +17,2°C a mezzanotte, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 6,2 km/h da Sud, con raffiche fino a 10,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 91% e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 2,15 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia moderata che continuerà a manifestarsi. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra +16,4°C e +20,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si attesterà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che inizieranno a sostituire la pioggia. Le temperature saliranno fino a +23,4°C alle 14:00, con una diminuzione dell’umidità al 50%. Le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio più sereno.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà con cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a +19,2°C alle 21:00. L’umidità rimarrà attorno al 74%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a San Nicola la Strada si caratterizzerà per un inizio piovoso, con Venerdì e Sabato che porteranno condizioni di maltempo. Domenica si prevede un miglioramento, con temperature più miti e un cielo che si schiarirà nel pomeriggio. È consigliabile prepararsi a portare un ombrello e a pianificare attività all’aperto per Domenica, quando le condizioni meteo saranno più favorevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.