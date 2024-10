Meteo San Severo, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un incremento della copertura nuvolosa e a temperature massime che raggiungeranno i 27°C nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura si manterrà attorno ai 19,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a 10,9 km/h. Man mano che si avvicinerà l’alba, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con poche nuvole e una temperatura che scenderà a circa 18,9°C alle 01:00. La mattina si presenterà con un cielo coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa del 97% intorno alle 11:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 25,4°C alle 12:00. Il vento si farà sentire, con velocità che varieranno tra i 22,5 km/h e i 24,8 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima prevista di 27°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 27 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con umidità che si manterrà attorno al 43%. Con il calare del sole, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con la possibilità di un lieve miglioramento nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni atmosferiche, mentre è consigliabile prestare attenzione ai venti freschi che si faranno sentire durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +18.7° Assenti 11.8 SSE max 21 Scirocco 72 % 1008 hPa 4 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 13.6 SSE max 24.9 Scirocco 74 % 1006 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° prob. 12 % 19.2 S max 37 Ostro 64 % 1006 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 22.8 SSO max 35.2 Libeccio 54 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 24.8 SO max 36.6 Libeccio 44 % 1005 hPa 16 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 21.3 SO max 39.3 Libeccio 54 % 1005 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 14.5 S max 30.8 Ostro 62 % 1005 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 2 % 16.7 SSO max 35.7 Libeccio 68 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.