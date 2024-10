Meteo San Severo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 61% e il 84%.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 17,5°C. La mattina si aprirà con condizioni simili, ma con un incremento della temperatura che porterà i valori a 22,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza possibilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera non porterà significative variazioni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, mantenendo il cielo grigio e senza precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile e umido.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 1.1 S max 1.7 Ostro 81 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 0.9 N max 1.6 Tramontana 82 % 1026 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 2.1 NNO max 2.2 Maestrale 79 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 4.7 NNO max 3.2 Maestrale 66 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 8 N max 5.4 Tramontana 61 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 4 % 5.8 NNE max 8.6 Grecale 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 1 % 2.2 S max 3.8 Ostro 79 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 21 % 4.6 SE max 4.8 Scirocco 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:59

