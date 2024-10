Meteo San Severo, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, San Severo si troverà ad affrontare un clima variabile, con una predominanza di cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da nuvolosità consistente, che si attenuerà nel corso della mattinata, per poi tornare a intensificarsi nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 17,2°C e i 24,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, San Severo avrà cieli coperti con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 72%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà ancora coperto, ma a partire dalle 07:00 si assisterà a un parziale miglioramento, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 21,8°C entro le 09:00. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 50% intorno alle 10:00. Le condizioni di meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni che si manterranno fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le temperature raggiungeranno il picco di 24,9°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con nubi sparse e un’intensificazione della brezza, che porterà a una leggera diminuzione della temperatura verso le 17:00, quando si attesterà intorno ai 19,6°C. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. Le condizioni di meteo non prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli per attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 4.1 NO max 5.1 Maestrale 72 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 3.4 ONO max 4.4 Maestrale 74 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.2° Assenti 3 NNO max 4.2 Maestrale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 3.7 NE max 4.7 Grecale 45 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.5° Assenti 7.7 NNE max 7.9 Grecale 40 % 1018 hPa 16 poche nuvole +21.1° perc. +20.7° Assenti 10.3 NE max 14.9 Grecale 56 % 1018 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 1.3 SO max 5.6 Libeccio 70 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 3 NNO max 3.2 Maestrale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:14

