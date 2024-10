Meteo San Severo, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, San Severo si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni che si trasformeranno in copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri da nord-nord ovest accompagnerà la giornata, contribuendo a un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 41%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle prime ore si passerà a un cielo coperto. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 13,2 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C. La nuvolosità sarà variabile, con un’intensità di copertura che oscillerà tra il 31% e il 75%. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cieli completamente coperti e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16,1°C. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il fresco autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 6.1 NNO max 8.4 Maestrale 86 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +16.1° Assenti 6.4 NNO max 8.9 Maestrale 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 7.6 NNO max 17.2 Maestrale 84 % 1026 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 14 NNO max 15.2 Maestrale 63 % 1025 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 15.8 NNO max 16.3 Maestrale 61 % 1024 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 11.5 NNO max 17.7 Maestrale 80 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +17° Assenti 7.7 NO max 16.8 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° Assenti 7.6 NO max 14.1 Maestrale 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.