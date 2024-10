Meteo San Severo, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Venerdì 1 Novembre a San Severo si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 10%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La mattina porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno al 37%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 09:00. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 5 e i 11 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a evolversi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 78%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 46%. Il vento, sempre da Nord, si presenterà con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. Le temperature scenderanno a 15°C, mantenendo un clima fresco. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Severo indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre la brezza leggera garantirà un comfort aggiuntivo durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.3° perc. +14° Assenti 5.4 NNO max 8.3 Maestrale 83 % 1024 hPa 5 poche nuvole +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.6 NO max 6.5 Maestrale 83 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 7.4 NNO max 10.9 Maestrale 66 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.3° Assenti 11.8 NNO max 12.5 Maestrale 47 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 13.1 N max 13.9 Tramontana 49 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 7 N max 8.9 Tramontana 73 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.1 NNO max 5.8 Maestrale 74 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 4.4 NNO max 6.2 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:49

