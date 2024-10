Meteo San Severo, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa tra il 76% e il 92%. Le temperature scenderanno da 17,1°C a 16,1°C. Il vento, moderato, soffierà da Nord-Nord Ovest a 6,1-6,9 km/h, mentre l’umidità raggiungerà l’82%. Durante la mattina, si prevede un picco di 21,5°C e una copertura nuvolosa al 100%. Martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature fino a 21,3°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno favorevoli, con temperature tra 15°C e 20,5°C e umidità elevata, senza precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 76% al 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 16,1°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,1 km/h e i 6,9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo valori attorno all’82% a mezzanotte e salendo fino al 91% nelle ore successive. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un picco di 21,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 14,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con cielo coperto e temperature che scenderanno a 18,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si attesterà sui 10 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’88%, e la velocità del vento si ridurrà a 6,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 91%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 74% al 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C a mezzanotte, scendendo fino a 15,5°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,5 km/h e i 7 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo valori attorno al 92%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che toccherà il 20% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un picco di 21,3°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 14,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che scenderanno a 17,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 13%, e la velocità del vento si attesterà sui 10,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 12%, e la velocità del vento si ridurrà a 6,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 92%.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 15°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 6,7 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo valori attorno al 89%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che toccherà il 8% alle 13:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un picco di 20,5°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 16,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che scenderanno a 17,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e la velocità del vento si attesterà sui 11,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 80%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 12%, e la velocità del vento si ridurrà a 8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 92%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che varierà dal 16% al 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C a mezzanotte, mantenendosi stabili fino alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,1 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo valori attorno al 91%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nubi sparse, con una copertura nuvolosa che toccherà il 48% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un picco di 18,2°C intorno alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere variabili, con cielo nubi sparse e temperature che scenderanno a 17,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 9%, e la velocità del vento si attesterà sui 11,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 75%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 12%, e la velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 90%.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un andamento variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti, oscillando tra i 15°C e i 21°C. La copertura nuvolosa varierà da poche nuvole a cielo coperto, con una prevalenza di condizioni serene nel corso della settimana. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

