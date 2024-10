Meteo Sanremo, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Sanremo si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 33,3 km/h. La situazione di umidità risulterà elevata, oscillando intorno all’89%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le piogge moderate continueranno a cadere su Sanremo, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 24,8 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità debole, accumulando circa 1,49 mm di pioggia.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Le piogge moderate persisteranno, con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 18°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 2,01 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene in diminuzione.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Sanremo non mostrerà cambiamenti sostanziali. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, e la copertura nuvolosa continuerà a essere predominante. Il vento si calmerà ulteriormente, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo indicano una giornata di Domenica caratterizzata da piogge moderate e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 1.49 mm 24.8 NE max 33.3 Grecale 89 % 1019 hPa 3 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 1.8 mm 21.5 NE max 28.3 Grecale 87 % 1019 hPa 6 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 1.93 mm 14.9 NE max 17.9 Grecale 85 % 1020 hPa 9 pioggia moderata +17.1° perc. +17.3° 2.01 mm 5 NNO max 7.2 Maestrale 92 % 1022 hPa 12 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 80 % 14.7 ENE max 16.6 Grecale 82 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 30 % 15.8 ENE max 18.5 Grecale 83 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 25 % 10.2 NE max 12.7 Grecale 79 % 1024 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 2 % 9.1 NNE max 14.1 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:22

