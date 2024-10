Meteo Sanremo, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,3°C nel pomeriggio. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, si registrerà una pioggia moderata con una temperatura di circa 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 27,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 33,8 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%, e si prevederanno precipitazioni di circa 1,65 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e la temperatura si manterrà attorno ai 19,4°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra i 15 e i 25 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la mattinata più serena, con una copertura nuvolosa che scenderà al 25% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con temperature che toccheranno i 21,3°C. Le condizioni di vento saranno più favorevoli, con una velocità che varierà tra i 6,7 km/h e i 25,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, e le precipitazioni previste saranno minime, con solo 0,11 mm attesi. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 18,9°C, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 16,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e le condizioni generali saranno tranquille.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 1.65 mm 27.4 SO max 33.8 Libeccio 88 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +20.1° 0.44 mm 14.5 OSO max 24.2 Libeccio 92 % 999 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° prob. 75 % 15.6 OSO max 17.5 Libeccio 92 % 998 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +20° prob. 7 % 25 SO max 25.7 Libeccio 86 % 999 hPa 12 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° prob. 2 % 22 OSO max 23.6 Libeccio 75 % 998 hPa 15 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.11 mm 20.7 ENE max 22.4 Grecale 79 % 999 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +19.2° prob. 8 % 18.8 ENE max 22.4 Grecale 84 % 1001 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 6.6 NE max 8.1 Grecale 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.