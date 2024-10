Meteo Sanremo, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. La situazione non subirà significativi cambiamenti nel corso della mattinata, quando il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, toccando i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,6°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. La sera, tuttavia, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo una temperatura di circa 19°C.

Nel complesso, le previsioni del tempo per Sanremo evidenziano una giornata di transizione, con un clima mite e umido, tipico dell’autunno ligure. Le temperature percepite saranno simili a quelle reali, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 20°C. La copertura nuvolosa potrebbe persistere, ma non si prevedono eventi di pioggia significativi. Gli amanti del clima temperato troveranno in Sanremo un ambiente piacevole, ideale per attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 13 % 11.4 NNE max 12.7 Grecale 82 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 18 % 11.1 NNE max 13.1 Grecale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 13 % 9.9 N max 10.4 Tramontana 78 % 1018 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 13 % 3 E max 4.4 Levante 73 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 9 % 6.5 E max 8.2 Levante 79 % 1019 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 8 % 7.7 ENE max 9.7 Grecale 86 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 4 % 10.4 NE max 11.4 Grecale 86 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 7.3 NNE max 7.4 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.