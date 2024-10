Meteo Sanremo, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Sanremo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 20°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di cielo coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 22%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà le temperature, che scenderanno leggermente fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità di pioggia che potrà variare. I venti continueranno a soffiare da Est, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con pioggia leggera che potrebbe continuare a cadere. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con alternanza di pioggia e cieli nuvolosi. È consigliabile prepararsi a giornate umide e fresche, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.25 mm 7.3 NNE max 7.7 Grecale 76 % 1028 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 37 % 9.1 NE max 11.5 Grecale 72 % 1027 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 38 % 10.5 NE max 14.1 Grecale 74 % 1027 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 24 % 15 ENE max 16.6 Grecale 74 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.16 mm 19.3 E max 21.1 Levante 76 % 1028 hPa 15 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.2 mm 20.8 ENE max 27 Grecale 81 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.17 mm 14.9 NE max 20.5 Grecale 83 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 50 % 11.7 NE max 15.2 Grecale 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:28

