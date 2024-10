Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Santa Maria Capua Vetere si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno durante il giorno, con valori massimi che raggiungeranno i 25,7°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 46% e il 73%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%. La situazione non subirà significativi cambiamenti fino all’alba, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 19,3°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento che raggiungeranno i 24,8°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 50% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Il pomeriggio porterà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 25,4°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà tra il 46% e il 56%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si aggirerà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento sarà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature relativamente miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni minime nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli abitanti possono prepararsi a un clima stabile, senza particolari eventi meteorologici in arrivo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 2.3 N max 2.6 Tramontana 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 1.8 N max 2.1 Tramontana 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 3.8 NE max 3.6 Grecale 71 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 1.9 SE max 3 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25.3° Assenti 5.7 O max 5.8 Ponente 48 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 5.9 O max 4.5 Ponente 52 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 2.9 N max 4.4 Tramontana 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 1 % 2.8 NNO max 3 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.