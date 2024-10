Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa percentuale di copertura nuvolosa.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un clima stabile e asciutto, senza possibilità di precipitazioni. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 8,2 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e nord-orientali. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra l’61% e l’89%, ma non influenzerà significativamente il comfort termico.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 12°C verso le ore serali. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, offrendo un bel panorama per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10°C, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno e fresche nelle ore notturne. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +10.2° Assenti 2.1 O max 5.4 Ponente 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.7° Assenti 2.4 ONO max 6 Maestrale 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 1.8 ONO max 4.7 Maestrale 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 6.6 NNE max 7.3 Grecale 65 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 8.2 NE max 8.5 Grecale 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 86 % 1025 hPa 19 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 1.6 OSO max 4.8 Libeccio 86 % 1025 hPa 22 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 2.2 SSO max 3.7 Libeccio 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:59

