Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,5°C e +22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-75%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque confortevole.

Nella notte, si assisterà a un cielo inizialmente sereno, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà attorno al 70%, e la velocità del vento sarà di circa 3-4 km/h da Est-Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a +22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 2,6 km/h e 8,2 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 65% verso le ore 16:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai +19°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità della pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con valori che si stabilizzeranno attorno al 50%. Le temperature scenderanno fino a +18°C, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà, ma non in modo significativo, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre caratterizzata da un clima mite e piacevole, con un cielo sereno al mattino e un aumento delle nubi nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre la settimana si avvicina a un clima autunnale più fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.8 ENE max 4 Grecale 75 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.3 ENE max 4.4 Grecale 77 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 3.1 ENE max 4.1 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 3 SSO max 3.7 Libeccio 58 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 8.2 OSO max 6.2 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 9.4 OSO max 7 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 6 O max 6.8 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.2 O max 2.6 Ponente 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:22

