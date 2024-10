Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 17,3°C e i 20,2°C. La presenza di nuvole sparse e piogge leggere, soprattutto nelle prime ore del giorno, influenzerà l’umidità, che si attesterà intorno al 55-71%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con velocità comprese tra 5,5 km/h e 12,6 km/h.

Nella notte, le condizioni inizieranno con un cielo sereno e una temperatura di circa 17,8°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 16,7°C. La pioggia continuerà a cadere fino a metà mattina, con accumuli che raggiungeranno i 0,36 mm entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando dal 5% al 17%.

Durante la mattina, la pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che toccheranno il 44%. La situazione meteo inizierà a migliorare nel pomeriggio, quando le piogge si faranno meno frequenti e il cielo si aprirà a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un’umidità che scenderà gradualmente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che toccheranno i 20,2°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, e il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 17,8°C. L’umidità rimarrà attorno al 60%, mentre la probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 20%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano un Sabato con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° prob. 12 % 7.1 SSE max 9.3 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +16.7° 0.13 mm 6.9 SE max 10.2 Scirocco 67 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.12 mm 8.3 SE max 12.3 Scirocco 70 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.8° perc. +19.3° 0.32 mm 7.6 S max 10.3 Ostro 58 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +19.7° 0.29 mm 14 OSO max 14.7 Libeccio 55 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° prob. 45 % 10.7 OSO max 10.8 Libeccio 54 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° prob. 53 % 3.9 SSO max 5.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 24 % 3.6 SSE max 5.4 Scirocco 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

