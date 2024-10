Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 16 Ottobre a Santeramo in Colle si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature intorno ai 16,5°C durante la notte, che scenderanno leggermente fino a 15,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 41% e il 69%. Anche la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 16 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà sempre di più, portando a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si intensificherà, con valori che toccheranno il 93% già alle 12:00. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino alle 17:00. La velocità del vento varierà, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una umidità che aumenterà fino a raggiungere il 69%. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con raffiche che potranno arrivare fino a 16 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e umidi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni di copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.5 N max 5.8 Tramontana 70 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 6.6 NNE max 7.3 Grecale 77 % 1020 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 5.6 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1021 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +22.7° Assenti 4.1 E max 3.6 Levante 46 % 1021 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.2° Assenti 6.9 ESE max 6.9 Scirocco 41 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° Assenti 8.3 SE max 13.2 Scirocco 55 % 1019 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 6.1 S max 12.1 Ostro 62 % 1020 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 8.7 SE max 16 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.