Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Sabato 19 Ottobre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 15°C e i 19°C, mentre i venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potrebbero raggiungere i 58,5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa, contribuendo a un clima umido e piovoso.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. I venti soffieranno da Sud Est, mantenendo una velocità di circa 6-10 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, e le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da una temperatura che si aggirerà attorno ai 19°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità comprese tra 27 km/h e 35 km/h, con raffiche che potranno toccare i 37 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 80-90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. I venti, sempre da Sud Est, si presenteranno forti, con velocità che potranno raggiungere i 50 km/h e raffiche fino a 52 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima decisamente umido e fresco.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge attese. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo velocità elevate. Le precipitazioni potrebbero superare i 6 mm, rendendo la serata particolarmente umida e ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare solo nei giorni successivi, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Santeramo in Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.63 mm 5.4 SSE max 9.9 Scirocco 92 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° prob. 54 % 9.4 SE max 18.6 Scirocco 95 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.12 mm 23.8 SE max 34.7 Scirocco 87 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.11 mm 29.5 SE max 37.2 Scirocco 77 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.42 mm 35.4 SE max 50 Scirocco 92 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 1 mm 30.5 SE max 52.5 Scirocco 94 % 1014 hPa 19 forte pioggia +15.9° perc. +16° 7.33 mm 31.6 SE max 51.3 Scirocco 95 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.28 mm 32 SE max 53.1 Scirocco 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:02

