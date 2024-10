Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di 14,2°C durante la notte e una massima di 20,9°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno fino a 20,9°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 40%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,5 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 48%.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto verso le ore centrali della giornata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,9°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 14 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C. L’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo il 90%, e il vento si farà più intenso, mantenendosi attorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di ulteriori coperture nuvolose e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che la situazione meteo rimarrà instabile, con possibili piogge nei giorni successivi, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.9° perc. +14.5° Assenti 4.8 S max 5.1 Ostro 78 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 4.1 SSO max 4.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 7 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.8 S max 6.5 Ostro 68 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20° perc. +19.4° Assenti 8.7 SSE max 8.6 Scirocco 54 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 12.5 SSE max 11.2 Scirocco 48 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 12.3 S max 19.4 Ostro 71 % 1022 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 9.5 S max 18.1 Ostro 88 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 8.9 S max 14.4 Ostro 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:53

