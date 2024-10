Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Santeramo in Colle si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,5°C durante la notte a un massimo di 19,7°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti provenienti da Nord Ovest soffieranno a una velocità di circa 10,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando si inizieranno a formare delle nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,3°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 10-13 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità che scenderà al 41% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto a partire dalle ore 13:00. Le temperature inizieranno a calare, passando da 19,7°C a 17,7°C entro le 15:00. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità media di circa 12-14 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’81% e il 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle indicano un fine settimana caratterizzato da un clima variabile, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici, poiché le condizioni potrebbero evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 10.8 NNO max 19.4 Maestrale 81 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 11 NO max 17.9 Maestrale 79 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 13.2 NNO max 18.7 Maestrale 56 % 1024 hPa 11 poche nuvole +19.3° perc. +18.4° Assenti 13.1 N max 15.1 Tramontana 41 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.2° Assenti 14.1 N max 15 Tramontana 40 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 11.1 NNE max 17.2 Grecale 71 % 1023 hPa 20 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 8.3 NNO max 8.9 Maestrale 84 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° Assenti 7.2 NO max 7.7 Maestrale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:45

