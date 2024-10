Meteo Sarno, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 25°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,8°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 90%. Le condizioni di nuvolosità si manterranno stabili, con una copertura che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,2°C entro le 09:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 3%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 25°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 21:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,29 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata nuvolosa con piogge leggere, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 10 % 7.8 S max 12.8 Ostro 90 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.8° prob. 6 % 6.7 SSE max 11.2 Scirocco 92 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 6 % 7.1 SSE max 11.8 Scirocco 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 3 % 6.9 S max 10.9 Ostro 72 % 1010 hPa 12 cielo coperto +25° perc. +25° Assenti 9.8 SSO max 15.7 Libeccio 55 % 1008 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +24.1° prob. 2 % 11.1 SSO max 17.6 Libeccio 61 % 1008 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.3° prob. 2 % 8.4 S max 15.5 Ostro 75 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.14 mm 8.5 S max 15.8 Ostro 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.