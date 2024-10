Meteo Saronno, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di meteo suggeriranno una certa stabilità, con poche variazioni significative nelle temperature e nella copertura nuvolosa. La presenza di nubi sparse nella sera e una leggera brezza accompagneranno la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 93% di copertura entro le prime ore del mattino. La mattina inizierà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre il vento soffierà leggermente da ovest-sud-ovest, con velocità che varierà tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, senza segni di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 25%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C entro le ore 20:00. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi tra nubi sparse e cielo coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere in considerazione la variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 5.2 NNO max 7.1 Maestrale 81 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 5.6 NO max 9 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.7 NNO max 9.1 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 5.4 ONO max 8.5 Maestrale 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 6.8 OSO max 8 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 5.4 OSO max 7.3 Libeccio 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.7 NNO max 3.9 Maestrale 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 2.2 NE max 3.1 Grecale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

