Meteo Saronno, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono piogge leggere e un cielo completamente nuvoloso, con temperature intorno ai 12,2°C. Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile, con temperature che saliranno a 14,9°C e un’umidità al 70%. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature tra 15°C e 15,1°C. Sabato, si assisterà a un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 17,1°C. Domenica, il cielo sarà nuvoloso, con temperature attorno ai 17,2°C e umidità al 53%. Il fine settimana offrirà quindi un contrasto tra un Venerdì piovoso e un Sabato soleggiato.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita di 11,9°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 7,7 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e si registreranno precipitazioni di circa 0,15 mm.

Proseguendo nella mattina, il tempo rimarrà instabile con cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 14,9°C alle 12:00, mentre la temperatura percepita sarà di 14,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,8 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno attorno al 47% e l’umidità scenderà al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che varieranno tra 15°C e 15,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 9,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 12,5°C alle 18:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai 10,4°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con un’umidità del 80%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16,8°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,7 km/h, e l’umidità scenderà al 41%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno i 17,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4,6 km/h. L’umidità sarà intorno al 40%, creando condizioni piacevoli per godere del sole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,3°C. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, si prevede un cielo con poche nuvole e temperature di circa 11,2°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h e l’umidità si attesterà al 72%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà, mantenendo temperature intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h e l’umidità scenderà al 59%. Non si prevedono piogge, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,2°C con cielo coperto. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h e l’umidità si attesterà al 53%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

Infine, nella sera, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 13,3°C. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h e l’umidità aumenterà al 72%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un Venerdì piovoso, seguito da un Sabato sereno e soleggiato, mentre la Domenica porterà nuvole e temperature moderate. Sarà un ottimo momento per approfittare di attività all’aperto Sabato, mentre Domenica si consiglia di prepararsi per un clima più nuvoloso.

