Meteo Sarzana, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Sarzana di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 17,2°C e i 20°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da nord-est, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La temperatura si manterrà attorno ai 17,4°C, con una leggera brezza da nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma si registreranno piogge leggere a partire dalle prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0,54 mm di pioggia entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 55%. Tuttavia, le piogge non si arresteranno del tutto, continuando a manifestarsi con intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con brezza leggera da nord-ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17,2°C. Le piogge riprenderanno, con accumuli di circa 0,17 mm. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 34%, mentre l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature miti. Si prevede che il tempo migliori leggermente nei giorni successivi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 12 % 6 NE max 6.1 Grecale 87 % 1027 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 25 % 5.2 NE max 5.5 Grecale 86 % 1026 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.18 mm 5.3 NNE max 5.3 Grecale 87 % 1026 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.92 mm 4.1 N max 4.9 Tramontana 86 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.54 mm 3.6 NNO max 4.9 Maestrale 81 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.33 mm 3.1 NO max 3.7 Maestrale 81 % 1024 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° prob. 81 % 4.6 NNE max 4.6 Grecale 86 % 1025 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 36 % 8.2 NE max 8.8 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:17

