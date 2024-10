Meteo Sarzana, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Sarzana si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di poche nuvole al mattino e nel corso della giornata contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa. Le condizioni di calma e serenità continueranno a caratterizzare le prime ore del giorno.

Nella mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che saliranno fino a 21,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 66%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, garantendo così un inizio di giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un cielo ancora sereno e senza nuvole significative. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, confermando le buone condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche durante la notte, garantendo un proseguimento tranquillo della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo possibile godere appieno delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima temperato troveranno soddisfazione in queste giornate, che si prospettano ideali per passeggiate e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +17.3° Assenti 6.9 NE max 6.4 Grecale 82 % 1025 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 6.2 NE max 5.7 Grecale 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 6 NE max 5.9 Grecale 79 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.1 SO max 2.9 Libeccio 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 4 OSO max 3.1 Libeccio 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +18.8° prob. 7 % 2.2 NNO max 2.6 Maestrale 81 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° Assenti 6.4 NNE max 6 Grecale 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 7.4 NNE max 6.8 Grecale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:10

