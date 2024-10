Meteo Sarzana, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sarzana per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge diffuse, che accompagneranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con pioggia moderata, che si intensificherà durante la notte e proseguirà fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,7°C e +19,3°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 24,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, Sarzana sarà avvolta da piogge leggere e moderate, con una temperatura che si manterrà attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento soffierà da sud-sud ovest con velocità di circa 11,2 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando fino a 1,58 mm di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, e la pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i +19,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,1 km/h, e l’umidità rimarrà elevata. Le previsioni meteo indicano che le piogge si attenueranno nel pomeriggio, ma non prima di aver accumulato ulteriori 2,26 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con piogge più leggere e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 12,3 km/h. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, mantenendo un clima umido.

La sera porterà un ulteriore calo delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno a circa +17,8°C, e il vento si calmerà ulteriormente. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.28 mm 11.2 S max 16.5 Ostro 90 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.17 mm 13.8 SSO max 22.6 Libeccio 91 % 1010 hPa 6 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 2.26 mm 21.9 SSO max 34.8 Libeccio 91 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +19.2° perc. +19.5° 1.98 mm 24.1 SSO max 38.4 Libeccio 90 % 1007 hPa 12 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 1.54 mm 22.2 SO max 35.6 Libeccio 90 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.12 mm 12.6 SSO max 16.2 Libeccio 86 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.36 mm 8.9 SSO max 12.5 Libeccio 88 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.2 mm 8.1 SSO max 11.2 Libeccio 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:54

