Meteo Sarzana, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Sarzana indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura massima di circa 18,9°C. Nel corso della giornata, le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto elevata, oscillando tra il 70% e l’84%.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, ci saranno nubi sparse con una temperatura di 15,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 100% nella mattina, quando il cielo sarà completamente coperto. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 19°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà attorno ai 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. Verso la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 16,8°C. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 19°C. Anche se non si prevedono piogge, l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con la possibilità di cieli nuvolosi e temperature moderate.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 7.9 NE max 7.1 Grecale 79 % 1017 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 5 % 9.8 NE max 8.7 Grecale 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 1 % 7.2 NE max 6.3 Grecale 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.4 SE max 3.7 Scirocco 66 % 1018 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 6.6 S max 8.5 Ostro 68 % 1018 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 6 % 6.8 S max 8.4 Ostro 75 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 6.3 S max 7.6 Ostro 84 % 1018 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 3 SSE max 5.9 Scirocco 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:36

