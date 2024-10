Meteo Sassari, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,9°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata gradevole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,4 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,6°C entro le ore 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 8 km/h. L’umidità scenderà al 50%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con temperature che toccheranno il massimo di 23,9°C. Il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 47%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 8,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 73%. Le condizioni di cielo sereno favoriranno una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con un possibile aumento delle temperature e un cielo che si manterrà prevalentemente sereno. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 5.4 E max 5.5 Levante 68 % 1021 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 6 SE max 5.8 Scirocco 71 % 1021 hPa 8 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° prob. 1 % 6.5 ESE max 8.4 Scirocco 63 % 1022 hPa 11 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° prob. 1 % 8 E max 12.3 Levante 50 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 1.8 ONO max 5.9 Maestrale 48 % 1020 hPa 17 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.3 ENE max 4 Grecale 74 % 1021 hPa 20 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 7.5 ESE max 7 Scirocco 73 % 1022 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 8.6 SE max 8.3 Scirocco 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.