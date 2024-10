Meteo Sassari, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Sassari si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a una mattinata di cielo coperto e temperature che saliranno fino a 22°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera che potrebbe accompagnarsi a temperature di circa 20,8°C. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto, mantenendo temperature fresche attorno ai 17°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Sassari saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 25%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Con l’avanzare della notte, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 95% entro l’1:00, con temperature che scenderanno leggermente a 15,7°C.

La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est-Sud Est, con velocità comprese tra 6,4 km/h e 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00, con una temperatura di 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,14 mm alle 14:00 e 0,2 mm alle 15:00. L’umidità aumenterà fino al 70%, mentre i venti si manterranno leggeri.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso e un pomeriggio che porterà pioggia leggera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni attuali richiederanno un po’ di tempo per stabilizzarsi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 7.5 ESE max 7.3 Scirocco 88 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 7.5 ESE max 7.9 Scirocco 90 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 6.4 ESE max 9.9 Scirocco 82 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° Assenti 4.9 ESE max 8.6 Scirocco 60 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 14 % 3.9 NNO max 7.2 Maestrale 70 % 1024 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 57 % 3.3 NE max 5.7 Grecale 70 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 3 % 6 E max 5.8 Levante 81 % 1025 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 3 % 8.3 SE max 8.1 Scirocco 81 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:31

