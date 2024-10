Meteo Sassari, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a cieli coperti al mattino e a un progressivo diradamento delle nuvole nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Sassari sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con un accumulo totale di circa 2,11 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo si stabilizzerà, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C entro le 9:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, con una leggera diminuzione delle precipitazioni. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature toccheranno il picco di 27°C intorno alle 14:00, con un’umidità che si ridurrà al 43%. La brezza sarà leggera, con venti provenienti principalmente da Sud-Sud Ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, portando a cieli poco nuvolosi e temperature che scenderanno a 20°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. La probabilità di pioggia sarà minima, con valori attorno al 5%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassari indicano un miglioramento generale. Giovedì e Venerdì, si prevede un aumento delle temperature e cieli prevalentemente sereni, con possibilità di qualche nuvola sparsa. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni significative, rendendo il clima più stabile e favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 2.11 mm 5.5 ONO max 10 Maestrale 93 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.11 mm 11.7 ENE max 22.8 Grecale 91 % 1016 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 10 % 8.9 ESE max 14.5 Scirocco 86 % 1016 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 2 % 8.5 SSE max 23.7 Scirocco 68 % 1016 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +26.9° Assenti 11.4 SSO max 19 Libeccio 45 % 1015 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° prob. 1 % 4 OSO max 10.5 Libeccio 54 % 1015 hPa 19 poche nuvole +20.8° perc. +20.7° prob. 16 % 5.4 SSE max 5.2 Scirocco 66 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 5 % 8 SSE max 7.6 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:39

