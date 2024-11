Meteo Sassari, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C e l’umidità sarà alta, attorno al 72%. Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 23,6°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con picchi di 23,6°C e un’umidità che raggiungerà il 60%. Sabato, il cielo sarà sereno fino all’01:00, con temperature di circa 16,5°C. Domenica, nubi sparse caratterizzeranno la notte, mentre le temperature saliranno fino a 22,3°C in mattinata, per poi scendere a 15,4°C in serata. Il fine settimana si preannuncia mite, con temperature tra 16°C e 23°C.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,2°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 23,6°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento varierà tra 2,4 km/h e 8,9 km/h, sempre da direzione Nord. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 45% alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature toccheranno il picco di 23,6°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 6,1 km/h e 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 60% alle 15:00.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,7°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 7,6 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con un cielo sereno fino all’01:00, quando inizieranno a comparire poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C e la temperatura percepita sarà di 16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e le temperature saliranno fino a 23,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 19% e la velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno i 23°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nella sera, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. Le temperature scenderanno fino a 16,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 16,1°C. La temperatura percepita sarà di 15,8°C e la velocità del vento si attesterà attorno ai 5,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno fino alle 08:00, quando torneranno a comparire poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 22,3°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 4 km/h e 7,5 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 20,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h e l’umidità aumenterà fino al 66%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 15,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%.

In conclusione, il fine settimana a Sassari si preannuncia prevalentemente sereno e mite, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 23°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento più caldo.

