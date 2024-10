Meteo Sassuolo, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di pioggia leggera nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 18,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e il vento si muoverà da est a una velocità di 1,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a 18,8°C intorno alle 11:00. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno nubi sparse. L’umidità si manterrà sopra il 80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si verificheranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0,1 mm tra le 12:00 e le 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Il vento sarà debole, con direzione prevalentemente nord-nord est.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature in calo fino a 16,1°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 95%. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, è possibile che si verifichino ulteriori piogge nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo. La situazione climatica non subirà grandi variazioni, mantenendo un clima autunnale tipico della stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +16.1° prob. 4 % 1.9 E max 3.3 Levante 96 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.5° Assenti 1.5 SE max 2.6 Scirocco 95 % 1021 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° Assenti 0.7 S max 1.9 Ostro 93 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 6 % 3.6 NE max 2.6 Grecale 86 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.1 mm 5.6 NNE max 5.2 Grecale 86 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 44 % 3 NNO max 3.1 Maestrale 88 % 1024 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 38 % 2.3 O max 2.4 Ponente 93 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° Assenti 3.2 ONO max 4 Maestrale 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:08

