Meteo Sassuolo, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Sassuolo si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà piuttosto elevata, con percentuali che raggiungeranno il 96% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 76% e l’81%, il che contribuirà a una sensazione di calore più intensa. La direzione del vento sarà prevalentemente da est-nord-est, con intensità che varierà da una leggera brezza a una bava di vento.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,3°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che toccheranno il 100%. Non sono previste precipitazioni, il che renderà la giornata asciutta, sebbene il cielo sarà grigio e privo di sole. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la possibilità di pioggia rimarrà assente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo grigio continuerà a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° Assenti 0.6 SO max 2.7 Libeccio 90 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 1.5 S max 2.3 Ostro 91 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 1.7 SE max 2.7 Scirocco 90 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.4 NE max 4 Grecale 85 % 1021 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 6.7 NE max 5.1 Grecale 78 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 6 ENE max 6.3 Grecale 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 3 ESE max 4.3 Scirocco 86 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 2.3 E max 4.4 Levante 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:27

