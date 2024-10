Meteo Sassuolo, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori miti, con un’escursione termica limitata, mentre la pioggia sarà l’elemento predominante, accompagnata da un’alta copertura nuvolosa. La situazione meteo si presenterà quindi piuttosto instabile, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,3°C, che si manterrà costante fino all’alba. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e ci sarà una leggera brezza da ovest. Con l’arrivo della mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con l’inizio di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 96%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che aumenteranno progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno come moderate. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 15,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 12,5 km/h, con raffiche più forti che potrebbero arrivare fino a 28,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno, ma con intensità più leggera. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni, sebbene più deboli, continueranno a manifestarsi fino a tarda notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 96%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per ora è consigliabile prepararsi a un sabato piovoso e grigio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 53 % 1.3 ONO max 2.2 Maestrale 93 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 26 % 3.7 O max 4.9 Ponente 95 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.2 mm 3.5 NNO max 4.8 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.44 mm 3.5 NNE max 5.7 Grecale 97 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.32 mm 8.1 ONO max 17.1 Maestrale 98 % 1016 hPa 15 pioggia moderata +15.1° perc. +15.3° 1.26 mm 12.5 NO max 28.6 Maestrale 98 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.77 mm 12.6 ONO max 27.6 Maestrale 96 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.53 mm 5 O max 12.4 Ponente 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:21

