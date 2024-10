Meteo Sassuolo, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai 16,1°C. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà alta, attorno all’87%. Durante la mattina, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,2°C, con cielo prevalentemente coperto. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a 17°C e l’umidità aumenterà fino all’83%. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 19,7°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 14-19°C.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno all’87%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 16°C a 15,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dall’81% all’87%. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 6,2 km/h e 6,7 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’86%.

Nella mattina, da 06:00 a 12:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. La velocità del vento varierà da 7,4 km/h a 3,9 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 67% e l’69%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature inizieranno a scendere, passando da 20,2°C a 17°C. Il cielo rimarrà coperto e la copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 1,1 km/h e 4,3 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà fino all’83%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori attorno al 90%. La velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’87%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno all’87%.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 06:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 14,8°C a 14,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 53% al 55%. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 4,4 km/h e 4,7 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’88%.

Nella mattina, da 07:00 a 12:00, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 25%. La velocità del vento varierà da 3,8 km/h a 5,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 71% e il 74%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature si manterranno attorno ai 19,8°C. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 9%. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà fino all’83%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno all’1%. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’89%.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,5°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno all’89%.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 06:00, il cielo continuerà a mostrare sereno, con temperature che varieranno da 14,4°C a 13,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 4,5 km/h e 5,2 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’90%.

Nella mattina, da 07:00 a 12:00, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento varierà da 3,9 km/h a 5,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 70% e il 73%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento sarà di circa 6,1 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà fino all’85%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’87%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno all’87%.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 06:00, il cielo continuerà a mostrare sereno, con temperature che varieranno da 13,8°C a 12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 5,1 km/h e 5,6 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’86%.

Nella mattina, da 07:00 a 12:00, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento varierà da 5,3 km/h a 5,4 km/h, con direzione prevalentemente da Sud Ovest. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 79% e il 87%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature si manterranno attorno ai 16°C. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h. Anche in questo intervallo non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà fino all’85%.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’87%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un lieve abbassamento delle temperature nel corso della settimana. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

