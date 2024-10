Meteo Savona, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Savona indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C e 17°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 16,5°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di circa 19,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 21 km/h e i 26,8 km/h, con direzione sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20°C alle 14:00, per poi scendere nuovamente verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 26% e il 29%, con venti che continueranno a soffiare moderati. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1024 hPa.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. I venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 18,8 km/h, mantenendo la direzione da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un lieve calo. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta una settimana con condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 88 % 19.8 NNO max 31.5 Maestrale 85 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 27 % 23.7 NNO max 36.1 Maestrale 85 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 19 % 26.8 NNO max 41.4 Maestrale 84 % 1021 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 24.8 NNO max 37.1 Maestrale 79 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 21.6 NNO max 31.2 Maestrale 77 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 20 NNO max 35.6 Maestrale 79 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +18.1° Assenti 20.7 NNO max 36.4 Maestrale 83 % 1025 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 18.8 NNO max 33.8 Maestrale 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:29

